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    Ближний Восток

    Под эгидой UNIFIL на границе прошла встреча представителей армий Ливана и Израиля

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    Под эгидой UNIFIL на границе прошла встреча представителей армий Ливана и Израиля
    David Cohen/Flash90

    В среду, 16 августа, на границе прошла встреча представителей командований армий Израиля и Ливана, в ходе которой обсуждалась растущая напряженность и провокации со стороны "Хизбаллы". Об этом сообщают пресс-служба миротворческих сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL), а также израильские и ливанские СМИ.

    Встреча проходила на командном пункте UNIFIL в Рас-Накуре (около Рош а-Никра).

    В ходе встречи председательствовавший глава миссии UNIFIL генерал-майор Арольдо Ласаро выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности на ливано-израильской границе. Он призвал обе стороны "продолжать пользоваться механизмами координации UNIFIL, избегая односторонних действий".

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    Отметим, что в течение последней недели израильские политики выступали с рядом резких заявлений по поводу возможного применения силы для прекращения провокаций со стороны "Хизбаллы". Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла также заявил о готовности к вооруженному противостоянию с армией Израиля.

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