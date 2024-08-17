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Ближний Восток

"Аль-Араби Аль-Джадид": 17 августа в Каир прибудет делегация из Израиля

время публикации: 17 августа 2024 г., 13:54 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 14:30
17 августа в Каир прибудет делегация из Израиля
AP Photo/Mahmoud Illean

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" сообщила, что сегодня, 17 августа, в Каир прибудет делегация из Израиля, которая встретится с представителями египетских сил безопасности для обсуждения предложения США, касающегося механизма обеспечения контроля над КПП "Рафах".

Сообщается также, что изначально американское предложение предполагало, что США будут следить за ситуацией на границе и не позволят ХАМАСу использовать КПП в военных целях, однако Нетаниягу потребовал, чтобы Израиль также принимал участие в осуществлении контроля над "Рафахом".

Ближний Восток
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