"Аль-Араби Аль-Джадид": 17 августа в Каир прибудет делегация из Израиля

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" сообщила, что сегодня, 17 августа, в Каир прибудет делегация из Израиля, которая встретится с представителями египетских сил безопасности для обсуждения предложения США, касающегося механизма обеспечения контроля над КПП "Рафах".

Сообщается также, что изначально американское предложение предполагало, что США будут следить за ситуацией на границе и не позволят ХАМАСу использовать КПП в военных целях, однако Нетаниягу потребовал, чтобы Израиль также принимал участие в осуществлении контроля над "Рафахом".