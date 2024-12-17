На юго-западе Сирии обнаружены братские могилы жертв режима Асада

В провинции Дараа на юго-западе Сирии обнаружены 12 братских могил, где, как предполагается, похоронены жертвы режима Башара Асада. Эксгумация только началась, но уже найдены тела 31 человека. В работах принимают участие местные жители.

Ранее стало известно о крупной братской могиле у автомобильной развилки "Багдадский мост" к северо-востоку от Дамаска. Как установлено, в ней хоронили узников из нескольких тюрем, в том числе из расположенной в Дамаске тюрьмы "Седнайя", известной как "человеческая скотобойня".

На части мешков с останками сохранились маркировка тюрем и имена заключенных. Это облегчит процесс идентификации жертв режима.