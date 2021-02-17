Израиль дал согласие на доставку вакцин "Спутник V" в сектор Газы
В среду, 17 февраля, стало известно, что власти Израиля дали разрешение на доставку вакцин против коронавируса "Спутник V" российского производства в сектор Газы.
Судя по имеющейся информации, речь идет о доставке вакцин из Палестинской автономии, переданных ранее палестинской администрации через территорию Израиля, а не о новой партии.
Кто будет привит этими вакцинами в Газе в первую очередь, неизвестно.
Напомним, что сектор Газы находится под полным контролем террористической организации ХАМАС.
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