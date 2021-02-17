Иерусалим:
2 - 5°
Тель-Авив:
10 - 11°
Эйлат:
10 - 17°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 февраля 2021 г., 10:19

Израиль дал согласие на доставку вакцин "Спутник V" в сектор Газы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль дал согласие на доставку вакцин "Спутник V" в сектор Газы

В среду, 17 февраля, стало известно, что власти Израиля дали разрешение на доставку вакцин против коронавируса "Спутник V" российского производства в сектор Газы.

Судя по имеющейся информации, речь идет о доставке вакцин из Палестинской автономии, переданных ранее палестинской администрации через территорию Израиля, а не о новой партии.

Кто будет привит этими вакцинами в Газе в первую очередь, неизвестно.


Напомним, что сектор Газы находится под полным контролем террористической организации ХАМАС.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 февраля 2021
Семья Адара Голдина потребовала от БАГАЦа остановить передачу в Газу вакцин против коронавируса
// NEWSru.co.il // Здоровье // 16 февраля 2021
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 1000 заразившихся, шесть больных умерли
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 февраля 2021
Палестинские власти передали в Иорданию 200 порций российской вакцины
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 февраля 2021
В Израиль доставлена первая партия российских вакцин против коронавируса для ПА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:05 Сирия и Израиль при содействии России ведут переговоры об "обмене пленными"
14:19 В сектор Газы доставлены 2000 доз российской вакцины "Спутник V"
10:19 Израиль дал согласие на доставку вакцин "Спутник V" в сектор Газы
10:01 Дочь эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ утвержает, что отец держит ее в плену в тяжелых условиях
09:35 Источники: российские военные покидают аэродром Т4 в Сирии, который остается под контролем проиранских сил
09:19 Насралла: "Хизбалла" не стремится к конфронтации с Израилем, но готова к войне на уничтожение
07:09 США разрешили поставку боеприпасов Египту
20:42 От короны умер боевик "Хизбаллы", участвовавший в похищении Эльдада Регева и Эхуда Гольдвассера
14:17 Ответственность за обстрел аэропорта в Эрбиле взяли шиитские боевики
13:25 Шариатский совет Газы запретил девушкам путешествовать без опекуна
...