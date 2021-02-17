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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 февраля 2021 г., 09:35

Источники: российские военные покидают аэродром Т4 в Сирии, который остается под контролем проиранских сил

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Источники: российские военные покидают аэродром Т4 в Сирии, который остается под контролем проиранских сил

Оппозиционные сирийские СМИ сообщают, что российские военные 16 февраля начали передислокацию значительной части своих сил с территории аэродрома Т4 в мухафазе Хомс.

Сообщается, что 11 грузовиков с десятками российских военнослужащих и большим количеством тылового оборудования покинули Т4.

Ожидается, что передислокация будет завершена к утру 18 февраля.

После ухода "русских" аэродром Т4 остается под полным контролем проиранских сил, отмечается в публикациях.


Не исключено, что в скором времени Т4 станет целью для атак израильских ВВС.

Ранее, как сообщали сирийские СМИ, израильские самолеты неоднократно наносили удары по военным объектам на территории аэродрома Т4.

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