Источники: российские военные покидают аэродром Т4 в Сирии, который остается под контролем проиранских сил
Оппозиционные сирийские СМИ сообщают, что российские военные 16 февраля начали передислокацию значительной части своих сил с территории аэродрома Т4 в мухафазе Хомс.
Сообщается, что 11 грузовиков с десятками российских военнослужащих и большим количеством тылового оборудования покинули Т4.
Ожидается, что передислокация будет завершена к утру 18 февраля.
После ухода "русских" аэродром Т4 остается под полным контролем проиранских сил, отмечается в публикациях.
Не исключено, что в скором времени Т4 станет целью для атак израильских ВВС.
Ранее, как сообщали сирийские СМИ, израильские самолеты неоднократно наносили удары по военным объектам на территории аэродрома Т4.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 февраля 2021
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