В Тегеране заявляют, что у Ирана имеются технические возможности для создания ядерной бомбы

В интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что Исламская республика обладает техническими возможностями для производства ядерной бомбы.

"Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения руководства страны по этому вопросу", – заявил он, отметив, что его страна также готова нанести удар по Израилю в случае, если "ядерные объекты Ирана будут атакованы".

Камаль Харрази также сказал, что Израиль утратил былые позиции, и поддержка президента Байдена не вернет его на "первые роли". Он также предупредил, что в случае удара по Ирану с территории соседних стран, ответный удар будет нанесен по этим странам и напрямую по Израилю.

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Говоря о переговорах по "ядерной сделке", Камаль Харрази отметил, что договориться с США будет крайне сложно из-за "толстой стены недоверия" между Тегераном и Вашингтоном

Кроме того, Харрази заявил, что Иран не будет вести переговоры о "своей ракетной программе и региональной политике", потому что это бы означало капитуляцию.