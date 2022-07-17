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    Ближний Восток

    В Тегеране заявляют, что у Ирана имеются технические возможности для создания ядерной бомбы

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    В Тегеране заявляют, что у Ирана имеются технические возможности для создания ядерной бомбы
    Wikipedia.org. Фото: Siamak Ebrahim/Tasnim News Agency     В Тегеране заявляют, что у Ирана имеются технические возможности для создания ядерной бомбы
    Atomic Energy Organization of Iran via AP, File

    В интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что Исламская республика обладает техническими возможностями для производства ядерной бомбы.

    "Не секрет, что у нас есть технические возможности для производства ядерной бомбы, но нет решения руководства страны по этому вопросу", – заявил он, отметив, что его страна также готова нанести удар по Израилю в случае, если "ядерные объекты Ирана будут атакованы".

    Камаль Харрази также сказал, что Израиль утратил былые позиции, и поддержка президента Байдена не вернет его на "первые роли". Он также предупредил, что в случае удара по Ирану с территории соседних стран, ответный удар будет нанесен по этим странам и напрямую по Израилю.

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    Говоря о переговорах по "ядерной сделке", Камаль Харрази отметил, что договориться с США будет крайне сложно из-за "толстой стены недоверия" между Тегераном и Вашингтоном

    Кроме того, Харрази заявил, что Иран не будет вести переговоры о "своей ракетной программе и региональной политике", потому что это бы означало капитуляцию.

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