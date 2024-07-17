HRW: ХАМАС планировал резню 7 октября, ответственных надо судить вместе с израильтянами

Девять с половиной месяцев потребовалось международной правозащитной организации Human Rights Watch, чтобы опубликовать отчет о преступлениях, совершенных террористической организацией ХАМАС и другими палестинскими группировками 7 октября 2023 года в населенных пунктах юга Израиля.

По итогам интервьюирования 144 человек, включая 94 израильтян, и проверки и анализа 280 фотографий и видеозаписей авторы 236-страничного отчета пришли к выводу, что боевое крыло ХАМАСа (бригады "Изаддина Аль-Касама") и по меньшей мере четыре другие палестинские вооруженные группировки совершили многочисленные военные преступления и преступления против человечности в отношении гражданского населения во время нападения на южный Израиль 7 октября 2023 года.

Исследование Human Rights Watch показало, что нападение под руководством ХАМАС 7 октября было направлено на убийство мирных жителей и захват как можно большего числа людей в заложники: "Во многих местах палестинские боевики стреляли непосредственно по мирным жителям, часто с близкого расстояния, когда те пытались бежать, а также по людям, проезжающим через этот район. Нападавшие бросали гранаты, стреляли по укрытиям и запускали реактивные гранаты по домам. Они поджигали дома, сжигая людей, или вынуждая их выходить, после чего их расстреливали или захватывали"

Вооруженные группировки совершили многочисленные военные преступления, включая нападения на гражданских лиц и гражданские объекты; умышленное убийство людей, находящихся под стражей; жестокое и другое бесчеловечное обращение; преступления, связанные с сексуальным насилием и насилием по признаку пола; захват заложников; нанесение увечий и осквернение тел; использование живых щитов; а также мародерство и грабеж.

При этом в отчете подчеркивается, что, хотя ХАМАС утверждал, что его силам было дано указание не атаковать гражданских лиц и соблюдать международное право в области прав человека и гуманитарное право, "во многих случаях расследования Human Rights Watch обнаружили доказательства обратного. Свидетельства выживших, а также проверенные фотографии и видео показывают, что палестинские боевики целенаправленно искали и убивали мирных жителей во всех местах нападения с момента начала атаки, что указывает на то, что преднамеренное убийство и захват гражданских лиц в заложники были спланированы и хорошо скоординированы".

Отчет содержит рекомендации для ХАМАСа и других вооруженных группировок, участвовавших в нападении 7 октября:

-Опубликовать полный список всех удерживаемых заложников и тел;

-Немедленно освободить всех гражданских заложников;

-Обеспечить гуманное обращение со всеми заложниками; содержать их в гуманных условиях, с доступом к адекватной медицинской помощи, питанию и убежищу; и позволить им конфиденциально общаться со своими семьями и получать визиты от беспристрастной гуманитарной организации;

-Обеспечить, чтобы любые заложники, находящиеся в особой группе риска, включая пожилых людей, выживших после сексуального насилия, а также раненых или нуждающихся в медицинском лечении по иным причинам, немедленно получили доступ к адекватному и соответствующему лечению и услугам, и были приоритетными для освобождения, чтобы облегчить их доступ к медицинским и психосоциальным службам поддержки и психиатрической помощи;

-Немедленно прекратить незаконные нападения, включая неизбирательные атаки и целенаправленные нападения на гражданских лиц, в том числе запуск неуправляемых ракет и снарядов в сторону израильских населенных пунктов;

-Принять соответствующие дисциплинарные меры в отношении членов, ответственных за приказы или совершение серьезных нарушений международного права;

-Сотрудничать с международными органами для обеспечения правосудия и возмещения ущерба жертвам преступлений, совершенных во время нападения 7 октября;

- Предоставить своевременную и надлежащую компенсацию жертвам и их семьям за смерти, ранения, акты сексуального насилия и ущерб имуществу, ставшие следствием незаконных нападений.

Подводя итоги отчета, организация, ранее уже опубликовавшая несколько отчетов с осуждением Израиля, подчеркивает, что "зверства не оправдывают зверства, и чтобы остановить бесконечный цикл преступлений в Израиле и Палестине, крайне важно устранить первопричины и привлечь к ответственности виновных в тяжких преступлениях. Это в интересах как палестинцев, так и израильтян".