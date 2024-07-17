Насралла: "Выбирая между мечом и унижением, имам Хусейн отверг унижение"

Глава политбюро ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла выступил с видеобращением по случаю Ашуры – дня поминовения имама аль-Хусейна бин Али, внука пророка Мухаммада, погибшего в битве при Кербеле в 680 году.

"Тем, кто требует от нас прекратить поддержку Газы и грозит нам войной, я хочу напомнить слова имама Хусейна. Когда ему пришлось выбирать между мечом и унижением, он отверг унижение", – цитирует главаря террористов канал "Аль-Манар".

Сообщения о том, что Израиль и "Хизбалла" ведут переговоры о прекращении огня Насралла назвал ложными слухами. "Израиль не способен достичь своей цели и прикрывает свою беспомощность резней мирного населения", – сказал он.

Он также возложил ответственность за гибель жителей Газы на США, поставляющих Израилю боеприпасы. "Ситуация на юге будет определена на поле боя, в битве, в которой сопротивление победит", – выразил уверенность Насралла.