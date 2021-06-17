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NEWSru.co.il :: Ближний Восток17 июня 2021 г., 22:37

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам террористов в Газе в ответ на "огненный террор"

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ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам террористов в Газе в ответ на "огненный террор"

Около 22:30 палестинские источники сообщили, что самолеты военно-воздушных сил Израиля начали наносить удары по объектам террора в секторе Газы.

По информации телеканала "Аль-Акса", одной из целью стала военная база "Палестин" в Бейт-Лахии. Телеканал также сообщил, что боевики ХАМАС обстреливают самолеты противника.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что атакам ВВС ЦАХАЛа подвергаются военные объекты на севере палестинского анклава.


Вечером 17 июня телеканал "Решет-13" передал, что израильская делегация, находящаяся в данный момент в Каире на переговорах с представителями египетской разведки, попросила передать ХАМАСу, что Израиль не потерпит продолжение "огненного террора". Если запуск воздушных шаров с зажигательной смесью не прекратится, будет начата операция "Страж стен-2".

Телеканал сообщил, что Египет, со свой стороны, прилагает усилия для того, чтобы режим прекращения огня оставался в силе как можно дольше.

Вместе с тем, в течение дня на границе с сектором Газы произошло не менее восьми пожаров, являющихся результатом поджогов с помощью "огненных шаров".

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