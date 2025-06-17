"Аль-Маядин": в Иране задержали еще троих "шпионов Мосада"

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что в Иране задержаны еще трое "шпионов Мосада", которые "планировали теракты" на территории Исламской республики.

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Ранее иранские СМИ сообщали о задержании многих подозреваемых в работе на "Мосад" и даже о казнях, об обнаружении лаборатории по производству БПЛА, шпионского оборудования и систем управления вооружениями.