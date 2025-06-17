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Ближний Восток

"Аль-Маядин": в Иране задержали еще троих "шпионов Мосада"

Иран
"Мосад"
время публикации: 17 июня 2025 г., 02:50 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 02:56
"Аль-Маядин": в Иране задержали еще троих "шпионов Мосада"
AP Photo/Vahid Salemi

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что в Иране задержаны еще трое "шпионов Мосада", которые "планировали теракты" на территории Исламской республики.

Информация уточняется.

Ранее иранские СМИ сообщали о задержании многих подозреваемых в работе на "Мосад" и даже о казнях, об обнаружении лаборатории по производству БПЛА, шпионского оборудования и систем управления вооружениями.

Ближний Восток
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