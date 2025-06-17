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Ближний Восток

Фактчекинг: правда ли, что уничтожение Израиля зафиксировано в официальной доктрине Ирана?

Война с Ираном
Израиль
Иран
время публикации: 17 июня 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 19:49
Фактчекинг: правда ли, что уничтожение Израиля зафиксировано в официальной доктрине Ирана?
AP Photo/Vahid Salemi

Проект "Проверено. Медиа", специализирующийся на фактчекинге, опубликовал статью "Правда ли, что уничтожение Израиля зафиксировано в официальной доктрине Ирана?"

Проверялось утверждение: правда ли, что Иран – единственная страна, которая на государственном уровне поставила перед собой цель уничтожить Израиль.

В публикации приведены заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в которых он говорил о необходимости ликвидации "сионистского режима".

Фактчекеры пришли к выводу, что, хотя в Конституции и других законах Ирана уничтожение Израиля не упоминается как цель, верховный лидер Ирана, в соответствии с Конституцией формирующий политику государства, неоднократно и публично призывал к ликвидации "сионистского режима" и даже называл конкретные сроки, когда это должно произойти.

Ближний Восток
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