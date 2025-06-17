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Ближний Восток

МИД Катара: "Мы будем добиваться прекращения огня между Израилем и Ираном"

Война с Ираном
Катар
время публикации: 17 июня 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 14:59
МИД Катара: "Мы будем добиваться прекращения огня между Израилем и Ираном"
AP Photo/Kamran Jebreili

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари выступил с резким осуждением израильского удара по объектам иранской ядерной инфраструктуры. "Этот непродуманный шаг будет иметь самые печальные последствия", – сказал он.

По словам дипломата, удар был нанесен, когда переговоры США и Ирана продвигались в положительном направлении. Он также отметил, что военные действия в Иране отдаляют достижение соглашения между Израилем и ХАМАСом.

"Мы продолжим добиваться прекращения огня между воюющими сторонами – Израилем и Ираном", – заявил он, выразив уверенность, что США также заинтересованы в урегулировании.

Ближний Восток
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