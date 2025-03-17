На границе Сирии и Ливана продолжаются бои между "Хизбаллой" и боевиками аль-Джулани

На сирийско-ливанской границе продолжаются вооруженные столкновения между боевиками "Хизбаллы" и боевиками нового правящего режима Сирии под руководством Ахмада аш-Шараа (Абу Мухаммада аль-Джулани).

Ливанские источники передают, что с территории Сирии ведется непрерывный обстрел позиций "Хизбаллы" в районе Бекаа, на востоке Ливана. Применяются как стрелковое оружие, так и минометы и ракетные установки.

Сирийская стороны заявляет, что в результате разрыва ракеты, выпущенной боевиками "Хизбаллы", в деревне Аль-Фадлия были убиты двое бойцов армии Сирии. В зону боевых действий направляются дополнительные силы.

В ночь на 17 марта стало известно, что власти Сирии обвиняют "Хизбаллу" в убийстве трех военнослужащих в провинции Хомс. Представители министерства обороны Сирии сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что боевики "Хизбаллы" перешли границу, похитили трех военнослужащих, доставили их в Ливан, где расстреляли. Этот инцидент на границе привел к эскалации напряженности.

Служба общей безопасности города Аль-Кусайр подтвердила гибель трех военнослужащих 103-й бригады сирийской армии. При этом в сообщении говорится, что военнослужащие "заблудились" и по ошибке зашли на территорию Ливана, где были убиты боевиками.

"Хизбалла" выпустила заявление, в котором отрицает свою причастность к происшествию на границе. "Хизбалла" не имеет никакого отношения к событиям, происходящим на территории Сирии", – говорится в заявлении.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), между членами ливанского клана произошел конфликт с членами "бригады" Али бин Аби Талиба, связанной с министерством обороны Сирии. Конфликт перерос в поножовщину, в ходе которой был убит ливанец. После этого ливанцы заманили членов сирийской "бригады" на свою территорию, где расправились с ними.

Спустя несколько часов на контрольно-пропускном пункте возле Аль-Касры ливанская армия передала сирийским властям тела трех погибших.

Министерство обороны Сирии выпустило заявление, в котором пообещало принять меры после "опасной эскалации", к которой привели действия "Хизбаллы".