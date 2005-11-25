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Ближний Восток

Иран открыл в Таджикистане завод по производству БПЛА

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Иранский беспилотник
Wikipedia.org. Фото: Mehdi Bolourian/Fars Media Corporation

В Душанбе состоялась торжественная церемония открытия предприятия, на котором будут производить иранские беспилотные летательные аппараты "Абабиль-2", которые могут быть использованы и как дроны-камикадзе.

В церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад-Хосейн Бакери и министр обороны Таджикистана генерал-майор Ширали Мирзо.

"Удовлетворив собственные нужды, мы уже можем поставлять военное оборудование союзникам и друзьям. Это послужит укреплению мира и безопасности", - цитирует иранского военачальника агентство "Тасним". Оно также отмечает: речь идет о двух странах, где фарси – государственный язык.

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По его словам, открытие предприятия стало вехой в сотрудничестве двух стран, которое продолжит расширяться. Также сообщается, что стороны намерены совместно бороться с террором, контрабандой наркотиков и организованной преступностью.

Иран охотно передает беспилотники своим сателлитам, занимающимся террористической деятельностью – таким, как хуситы и "Хизбалла". Отвечает за это Корпус стражей Исламской революции. Иран требует от США исключить КСИР из списка террористических организаций.

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