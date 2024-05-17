Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по цели в Наджарии убиты пятеро, в их числе сирийцы
время публикации: 17 мая 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 11:41
Ливанские СМИ сообщают о пяти убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в ливанском городке Наджария, расположенном между Сайдой и Тиром, примерно в 50 км от границы Израиля.
Среди убитых есть сирийские граждане, отмечается в сообщениях СМИ.
Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, удар был нанесен по автомобилю Renault белого цвета.
Информация уточняется.
Утром 17 мая израильские ВВС нанесли удар по цели в ливанском городке Наджария. Удар был нанесен после массированной атаки "Хизбаллы", применившей ракеты и БПЛА для ударов по целям в районе Нагарии и в других районах Западной Галилеи.
ЦАХАЛ пока не комментирует сообщение об ударе по цели в Наджарии.
В соцсетях публикуют видео удара по цели в Наджарии.