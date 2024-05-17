Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по цели в Наджарии убиты пятеро, в их числе сирийцы

Ливанские СМИ сообщают о пяти убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в ливанском городке Наджария, расположенном между Сайдой и Тиром, примерно в 50 км от границы Израиля.

Среди убитых есть сирийские граждане, отмечается в сообщениях СМИ.

Судя по опубликованным в соцсетях фото и видео, удар был нанесен по автомобилю Renault белого цвета.

Информация уточняется.

Утром 17 мая израильские ВВС нанесли удар по цели в ливанском городке Наджария. Удар был нанесен после массированной атаки "Хизбаллы", применившей ракеты и БПЛА для ударов по целям в районе Нагарии и в других районах Западной Галилеи.

ЦАХАЛ пока не комментирует сообщение об ударе по цели в Наджарии.

В соцсетях публикуют видео удара по цели в Наджарии.