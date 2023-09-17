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    Ближний Восток

    "Дивизия имама Хусейна" – иранская армия в Сирии, которой командует офицер "Хизбаллы"

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    AP Photo/Bilal Hussein

    Израильские и оппозиционные иранские СМИ пишут о проиранской "Дивизии имама Хусейна", действующей в Сирии под командованием Ду аль-Факара Хинауи, вышедшего из рядов ливанской "Хизбаллы".

    В публикации сайта Walla рассказывается о том, что около семи лет назад Ду аль-Факара Хинауи назначил командующим "Дивизией Хусейна" генерал Касем Сулеймани, командовавший тогда иранским подразделением "Кудс" (ликвидирован в январе 2020 года). Сегодня под командованием Ду аль-Факара около 5000 боевиков.

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    В рядах соединений, действующих в Сирии в интересах Ирана, не только сирийцы и иранцы, но также наемники из Нигерии, Мали, Нигера и Афганистана, отмечает сайт Iran International. Они получают сравнительную небольшую зарплату (сотни долларов в месяц), обучены, опытны и имеют доступ к новейшим вооружениям.

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    Ду аль-Факар Хинауи родился в шиитской деревне Хинауийя на юге Ливана, он вступил в ряды "Хизбаллы" в начале 2000-х годов, прошел подготовку как военный инженер и специалист по диверсионной деятельности. После Второй Ливанской войны он был назначен командующим инженерными войсками в подразделении "Азиз", которое действовало на севере Ливана, тогда он считался подполковником "Хизбаллы". Впоследствии аль-Факар был направлен в Сирию во главе подразделения "Хизбаллы" для поддержки режима Башара Асада.

    Судя по имеющимся данным, недавний удар по военным складам рядом с научно-исследовательским центром к югу от Тартуса, недалеко от границы с Ливаном, был нанесен в зоне ответственности "Дивизии имама Хусейна".

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 Сентября 2023
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