UNESCO провозгласило древний Иерихон палестинским объектом культурного наследия
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Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) в воскресенье, 17 сентября, на саммите организации в Эр-Рияде провозгласило древний Иерихон (Тель ас-Султан) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.
На саммите в Эр-Рияде присутствовала израильская делегация.
Напомним, что в июле 2017 года, после того, как UNESCO провозгласило палестинским объектом культурного наследия древний Хеврон, Израиль объявил о выходе из состава этой международной организации. С 1 января 2019 года Израиль официально вышел из состава UNESCO. Тем не менее, делегация Израиля была приглашена на саммит в Саудовской Аравии.
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