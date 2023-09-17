UNESCO провозгласило древний Иерихон палестинским объектом культурного наследия

Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) в воскресенье, 17 сентября, на саммите организации в Эр-Рияде провозгласило древний Иерихон (Тель ас-Султан) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение.

На саммите в Эр-Рияде присутствовала израильская делегация.

Напомним, что в июле 2017 года, после того, как UNESCO провозгласило палестинским объектом культурного наследия древний Хеврон, Израиль объявил о выходе из состава этой международной организации. С 1 января 2019 года Израиль официально вышел из состава UNESCO. Тем не менее, делегация Израиля была приглашена на саммит в Саудовской Аравии.