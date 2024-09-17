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Ближний Восток

Власти Ливана "первично" обвиняют Израиль в агрессии в связи со взрывами пейджеров "Хизбаллы"

время публикации: 17 сентября 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 19:15
Власти Ливана "первично" обвиняют Израиль в агрессии в связи со взрывами пейджеров "Хизбаллы"
AP

Министр информации Ливана Зияд аль-Макари выступил с заявлением: "Исходя из первичной информации о детонации пейджеров, власти Ливана классифицируют происшедшее как израильскую агрессию".

"Глава правительства ознакомил министров первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасным посягательством на суверенитет Ливана и откровенным преступлением", – заявил аль-Макари.

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