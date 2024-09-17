Множество взрывов в Ливане, около 1000 раненых: активистов "Хизбаллы" призывают выбросить пейджеры

Ливанские источники сообщают о серии взрывов в Дахии, на юге Бейрута – районе, считающемся местом, где сконцентрированы офисы "Хизбаллы" и дома видных активистов этой организации.

По неофициальным данным, были взрывы также в Набатии, Тире, Бекаа, Бинт-Джбейле и других районах.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает: во многих регионах Ливана взорвались средства связи, которыми пользовались члены "Хизбаллы"

Предварительно: более 1000 раненых (данные Reuters). Есть убитые. Больницы Ливана переполнены.

Телеграм-канал Abu Ali Express передает, что боевиков "Хизбаллы" призывают выбросить свои телефоны, рации и пейджеры из-за опасения, что израильские хакеры могли взломать их.

Источник в "Хизбалле" заявил катарскому сайту "Аль-Араби аль-Джадид", что израильтяне смогли удаленно взломать пейджеры активистов "Хизбаллы" и взорвать их, есть множество пострадавших.

Судя по видеозаписям и фотографиям, поступающим из Ливана, все или почти все раненые – мужчины. Вероятно, взрывы прогремели одновременно или почти одновременно.

В то же время ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что израильские БПЛА атаковали цели в Аль-Хиаме, на юге Ливана.

Министерство здравоохранения Ливана объявило о повышении уровня готовности в больницах страны. Минздрав призвал всех граждан (не только активистов "Хизбаллы") незамедлительно выбросить пейджеры.

Из Сирии, в том числе из Дамаска, поступают сообщения о взрывах пейджинговых устройств у активистов "Хизбаллы".

По предварительным данным, среди пострадавших в результате взрывов пейджеров посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr. Тегеран и Бейрут пока это официально не комментируют.

В Ливане и Сирии заявляют, что за атакой стоит Израиль. Власти Израиля это не комментируют.

Официальное заявление главного управления общей безопасности Ливана: "17 сентября устройства беспроводной связи некоторых типов взорвались во многих районах Ливана. Особенно много таких инцидентов в южных регионах. Взрывы устройств связи привели к травмам. Призываем граждан покинуть дороги, чтобы облегчить работу бригад скорой помощи".