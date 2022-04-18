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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 апреля 2022 г., 10:30

Парламентский лидер "Хизбаллы": "Нам нужно девять млрд, чтобы уничтожить Израиль"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Парламентский лидер "Хизбаллы": "Нам нужно девять млрд, чтобы уничтожить Израиль"

Глава фракции "Хизбаллы" в ливанском парламенте Мухаммад Раад заявил в эфире ливанского телеканала MTV, что для уничтожения Израиля этой группировке потребуется всего девять миллиардов долларов.

"Сопротивлению необходимо девять миллиардов, чтобы в нашем регионе от Израиля ничего не осталось", - сообщил один из лидеров так называемого "политического крыла" проиранской шиитской группировки.

Отметим, что не во всех странах Евросоюза политическое крыло "Хизбаллы" признано террористическим движением. Раад был среди представителей ливанской политической системы, которыми во время посещения Ливана встречался президент Франции Эммануэль Макрон.


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