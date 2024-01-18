Армия США нанесла удары по ракетным установкам хуситов в Йемене
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После того, как хуситы атаковали в Аденском заливе американское судно Genco Picardy, армия США нанесла удары по ракетным установкам в Йемене, представлявшим непосредственную угрозу торговым судам и ВМС США в регионе, заявляет Пентагон.
Согласно официальному сообщению удары были нанесены около полуночи по времени региона.
Вскоре после этого была атакована американская военная база "Химо" (провинция Аль-Хасака, северо-восток Сирии). Боевики применили ударные БПЛА. Сведений о последствиях этой атаки нет. Но все американские базы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности к отражению подобных атак.
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Американские военные заявляют, что судну Genco Picardy был причинен незначительный ущерб.
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 Января 2024
Хуситы объявили об ударе по американскому судну в Аденском заливе
Хуситы объявили об ударе по американскому судну в Аденском заливе
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