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    Ближний Восток

    Армия США нанесла удары по ракетным установкам хуситов в Йемене

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    Армия США нанесла удары по ракетным установкам хуситов в Йемене
    AP Photo/Hani Mohammed

    После того, как хуситы атаковали в Аденском заливе американское судно Genco Picardy, армия США нанесла удары по ракетным установкам в Йемене, представлявшим непосредственную угрозу торговым судам и ВМС США в регионе, заявляет Пентагон.

    Согласно официальному сообщению удары были нанесены около полуночи по времени региона.

    Вскоре после этого была атакована американская военная база "Химо" (провинция Аль-Хасака, северо-восток Сирии). Боевики применили ударные БПЛА. Сведений о последствиях этой атаки нет. Но все американские базы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности к отражению подобных атак.

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    Американские военные заявляют, что судну Genco Picardy был причинен незначительный ущерб.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 Января 2024
    Хуситы объявили об ударе по американскому судну в Аденском заливе
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