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Ближний Восток

Спикер иранского парламента вызвал возмущение ливанского премьера: "Мы не протекторат"

время публикации: 18 октября 2024 г., 10:45 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 10:45
Спикер иранского парламента вызвал возмущение ливанского премьера: "Мы не протекторат"
AP Photo/Hassan Ammar

Находящийся в Женеве спикер парламента Ирана Мохаммед Калибаф дал интервью французскому изданию Le Figaro, в котором заявил, что Иран готов вести переговоры с Францией по поводу реализации резолюции ООН 1701 по Южному Ливану.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал заявление Калибафа неприемлемым, заявив, что оно представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела Ливана и попытку установить протекторат.

Ближний Восток
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