Спикер иранского парламента вызвал возмущение ливанского премьера: "Мы не протекторат"

Находящийся в Женеве спикер парламента Ирана Мохаммед Калибаф дал интервью французскому изданию Le Figaro, в котором заявил, что Иран готов вести переговоры с Францией по поводу реализации резолюции ООН 1701 по Южному Ливану.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал заявление Калибафа неприемлемым, заявив, что оно представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела Ливана и попытку установить протекторат.