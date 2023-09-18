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    Ближний Восток

    Обмен заключенными: освобожденные Ираном американцы прибыли в Катар

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    Обмен заключенными: освобожденные Ираном американцы вылетели в Катар
    AP Photo/Bernat Armangue

    В понедельник, 18 сентября, из Тегерана в Катар вылетел самолет с пятью гражданами США, которые ранее содержались в иранской тюрьме "Эвин". По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", на борту также находились два родственника освобожденных американцев.

    В Катаре освобожденных американцев обменяли на задержанных в США иранцев, обвиняемых в нарушении американских санкций. Двое из пяти освобожденных иранских заключенных прибыли в аэропорт Дохи. Трое освобожденных иранцев решили после обмена не возвращаться в Иран.

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    В МИД Ирана ранее заявили, что выполнен главный пункт требований для обмена – $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод этих активов.

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    Президент США Джо Байден сегодня объявил о введении санкций против бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и министерства разведки страны за их участие в неправомерных арестах американцев.

    Более месяца назад стало известно, что власти США и Ирана достигли договоренности об освобождении пяти американских граждан, находящихся в иранских тюрьмах, в обмен на размораживание 6 миллиардов долларов и освобождение ряда иранских граждан. Об этом сообщал телеканал CNN.

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    Тогда же были названы имена трех освобождаемых американцев – Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз. Они и еще один гражданин США, имя которого не называлось, были освобождены из тюрьмы "Эвин" в Тегеране и переведены под домашний арест. Еще один гражданин США, имя которого также не называется, ранее был переведен под домашний арест.

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    По условиям сделки, освобожденные их иранских тюрем американцы смогут вернуться в США после того, как будут разморожены 6 миллиардов долларов, которые находились на счетах в Южной Корее и были заморожены в рамках санкций, введенных против Ирана.

    По данным агентства Associated Press, госсекретарь США Энтони Блинкен подписал документ об отмене санкций после того, как официальные лица США и Ирана заявили о наличии принципиального соглашения.

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    Информированный источник сообщал CNN, что в сделку включен компонент обмена заключенными, хотя "ни один из заключенных, содержащихся в США, не будет освобожден в обмен на то, что американцы переведены под домашний арест".

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    В заявлении постоянного представительства Исламской республики Иран при Организации Объединенных Наций говорилось: "В рамках соглашения о гуманитарном сотрудничестве, заключенного при посредничестве правительства третьей стороны, Иран и США договорились о взаимном освобождении и помиловании пяти заключенных".

    Судя по имеющейся информации, в переговоры по осуществлению этой сделки были включены Катар, Оман и Швейцария, свою роль также сыграли Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

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    При этом не было никаких сведений о том, на каком этапе переговоры об освобождении Елизаветы Цурковой, захваченной весной в Ираке проиранскими силами. Ее местонахождение неизвестно. Но даже если бы она была в Иране, вряд ли Вашингтон включил ее в нынешнюю сделку с Тегераном, так как она является гражданкой Израиля и РФ, но не США, хотя и жила в Америке и сотрудничала с американскими университетами.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 Сентября 2023
    Сделка по обмену: Иран и США спорят, на что потратить шесть миллиардов долларов
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 Сентября 2023
    МИД Ирана: сегодня состоится обмен заключенными между Ираном и США
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