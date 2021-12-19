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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 декабря 2021 г., 16:26

Палестинцы предлагают объявить 13 августа "днем детей из освобожденной спермы"

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Палестинцы предлагают объявить 13 августа "днем детей из освобожденной спермы"

Как сообщает сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр", организации палестинских заключенных и гражданские активисты обратились к властям с призывом объявить 13 августа "днем детей, рожденных из освобожденной спермы".

Дата выбрана неспроста: 13 августа 2012 года на свет появился первый ребенок, искусственно зачатый с помощью семени, переданном на волю из израильской тюрьмы. Отцом стал Амман аль-Забин, отбывающий пожизненное заключение за террористическую деятельность.

В совместном заявлении движений и групп утверждается, что зачатые при помощью контрабандной спермы дети становятся послами свободы, знаменуя победу палестинского народа над оккупацией.


Напомним, что в последние недели к вопросу было привлечено особенное внимание из-за скандала вокруг фильма "Эмира", который должен был представлять Иорданию на Оскаре, но был снят с конкурса из-за возмущения палестинцев.

Лента рассказывала о девушке, зачатой с помощью переданной из тюрьмы спермы, которая узнает, что муж ее матери бесплоден, а настоящим отцом является подменивший семя израильский тюремщик.

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