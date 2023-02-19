Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 47000 человек

По состоянию на утро 19 февраля Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране около 41000 человек в результате серии землетрясений. Свыше 81000 получили ранения и травмы. Обрушились или были значительно повреждены около 25000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. Более 220 тысяч были эвакуированы.

Власти Сирии заявляют о более 2200 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о более 5800 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 6000 раненых и травмированных. Наблюдатели ООН также заявляют о более 5800 погибших в Сирии. По оценке SOHR, с учетом пропавших без вести, число жертв превысит 7000.

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Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений стали около 45500 человек.

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Поисково-спасательные работы в основном завершены. Только в Турции из-под завалов были спасены около 8000 человек. Иностранные миссии покидают зону землетрясения.

СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023

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6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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После первого мощного землетрясения последовали тысячи повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

ПОСЛЕДСТВИЯ

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Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, в их числе Адана, Адьянман, Дияабакир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатайя, Османийе, Санлиурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Общее число пострадавших от землетрясения – около 13 миллионов человек.

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Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.

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САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ

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По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное за последнее столетие.

Ранее таковым считалось землетрясение в Турции 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.

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В 1999 году жертвами землетрясения в Измите стали более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже унесло жизни почти 900 человек.