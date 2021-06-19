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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 июня 2021 г., 09:17

Президентские выборы в Иране. Результаты не опубликованы, но победитель уже известен

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Эбрагим Раиси

В ночь с 18 на 19 июня в Иране завершились президентские выборы. Из-за низкой явки работа избирательных участков была продлена на несколько часов ("до последнего избирателя").

Пресс-секретарь избирательной кампании Исмаил Мусауи заявил, что результаты выборов будут обнародованы к полудню, однако вскоре уточнил, что объявление результатов может быть отложено. Однако, несмотря на то, что официальных данных еще нет, в иранских СМИ уже публикуются поздравления победителю президентской гонки – лидеру консервативного лагеря Эбрагиму Раиси. Основным соперником Раиси считался секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи. Однако он уже фактически признал свое поражение, направив Раиси официальное поздравление с победой и поздравив народ Ирана со сделанным им прекрасным выбором, сообщает ISNA.

Президент Ирана Хасан Роухани, не принимавший участия в выборах, заявил, что имя следующего президента страны уже известно, однако не назвал его.


Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать голоса более 50% избирателей. В противном случае будет проведен второй тур, который может быть назначен на 25 июня.

Напомним, Эбрагим Раиси, ранее отвечавший за массовые казни, был назначен на пост главы судебной системы в 2019 году Верховный лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

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