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    Ближний Восток

    В Дамаске убит командир боевиков "Исламского джихада": террористы заявляют о "сионистском следе"

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    В Дамаске убит командир боевиков
    Fadi Fahd/Flash90     Али Рамзи ас-Суад (известный также как

    Командование "Бригад Аль-Кудса", военного крыла палестинской террористической организации "Исламский джихад", объявило, что в Дамаске был застрелен 31-летний Али Рамзи ас-Суад (известный также как "Абу Абд ар-Рахман") – один из командиров этой группировки.

    В первом сообщении было заявлено, что убийство имеет "сионистский след", передает телеграм-канал Abu Ali Express. Затем "Бригады Аль-Кудса" официально заявили, что их командир и "инженер" был убит агентами израильских спецслужб.

    Неофициальные сирийские источники передают, что Али ас-Суад был убит рано утром 19 марта в дамасском районе Дахит Кадсия.

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    Ливанский телеканал "Аль-Маядин" передает, что убийство ас-Суада было похоже ряд других убийств, совершенных в последнее время в Сирии и Ливане. При этом подчеркивается, что "израильская версия" не является единственной.

    Обстоятельства гибели Али Рамзи ас-Суада уточняются.

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    Власти Израиля эту информацию не комментируют.

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    Али Рамзи ас-Суад вырос в семье палестинских беженцев. Родители его родителей в 1948 году бежали из Хайфы в Сирию.

    ЦАХАЛ ранее наносил удары по командирам и боевикам "Исламского джихада" в Сирии. Так, 12 ноября 2019 года в районе Аль-Мазэ в Дамаске нанесен авиаудар по дому командующего "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад") Акрама аль-Аджури. Он был ранен, были убиты его сын Муадж и Абдулла Юсуф Хасан, являвшиеся активистами "Исламского джихада", еще шесть человек получили ранения. Израиль не брал на себя ответственность за этот удар. Но министр обороны Израиля Нафтали Беннет в феврале 2020 года в интервью NEWSru.co.il заявил, что эта атака была осуществлена ЦАХАЛом. 23 февраля 2020 года были нанесены удары по целям в районе Дамаска. ЦАХАЛ вскоре подтвердил, что в Сирии были атакованы объекты "Исламского джихада", убиты двое боевиков этой террористической группировки.

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    10:12 В Дамаске убит командир боевиков "Исламского джихада": террористы заявляют о "сионистском следе"
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