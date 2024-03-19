Глава "Мосада" покинул Катар, переговоры продолжаются
время публикации: 19 марта 2024 г., 15:25 | последнее обновление: 19 марта 2024 г., 15:43
Пресс-служба министерства иностранных дел Катара сообщила, что возглавляющий израильскую делегацию на переговорах с ХАМАСом глава израильской службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа покинул Доху, однако переговоры продолжаются.
По словам пресс-секретаря Маджида аль-Ансари, техническая делегация Израиля осталась в Катаре и ведет обсуждение деталей возможного соглашения. "Мы ждем передачи ХАМАСу контр-предложения, однако мы далеко от финишной прямой", – сказал он.
"О том, что соглашение вот-вот будет достигнуто, говорить еще рано. Сам факт возобновления переговоров внушает осторожный оптимизм, однако объявлять об успехах преждевременно", – добавил дипломат.