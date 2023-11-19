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    Ближний Восток

    "Аль-Арабия": хуситы захватили израильское судно

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    AP Photo/Amr Nabil

    Телеканал "Аль-Арабия" передает, что боевики-хуситы захватили израильское судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту.

    Есть ли на борту судна израильтяне, неясно.

    Грузовое судно Galaxy Leader ходит под багамским флагом. Порт приписки: Нассау. Владеет судном компания Ray Car Carriers.

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    На минувшей неделе ливанская газета "Аль-Ахбар", аффилированная с "Хизбаллой", писала, что в "банк целей" йеменских хуситов входят все израильские корабли – как военные, так и гражданские. Хуситы заявляют, что готовы расширить "банк целей" и атаковать "все американские корабли в Красном море", если США начнут наносить удары по целям в Йемене.

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    Публикация "Аль-Ахбар" по сути была пересказом выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси, который 14 ноября объявил об обстреле Эйлата баллистическими ракетами, добавив, что эта атака была осуществлена через 24 часа после того, как против израильских целей были использованы беспилотники. Лидер хуситов тогда же объявил, что группировка расширяет боевые действия против Израиля "и без колебания нанесет удар по любому израильскому кораблю в Красном море".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 Ноября 2023
    "Аль-Ахбар": В "банке целей" хуситов все израильские корабли
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Ноября 2023
    После попытки обстрела Эйлата хуситы угрожают атаковать израильские корабли в Красном море
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