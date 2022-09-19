Президент Ирана Раиси дал интервью CBS News и усомнился в Холокосте

Президент Ирана Ибрагим Раиси дал интервью американскому телеканалу CBS News. Это было его первое интервью западному СМИ с момента избрания на президентский пост. Интервью было записано в Тегеране. Беседовала журналистка Лесли Шталь (программа "60 Minutes").

Разговор начался с обсуждения перспектив заключения нового "ядерного соглашения". Раиси подчеркнул, что Иран больше не может доверять американцам после того, как США вышли из предыдущей сделки в одностороннем порядке.

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Иранский президент заверил, что ядерная программа его страны носит исключительно мирный характер, разработка ядерного оружия не ведется. Он также сказал, что "отдельно от ядерных переговоров" Тегеран готов обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными (в иранских тюрьмах находятся четверо американцев, в американских тюрьмах есть иранские граждане).

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При этом Раиси усомнился в целесообразности его личной встречи с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке, куда он должен вскоре прибыть для выступления в ООН. Он отметил, что не видит "реальных отличий" между администрацией Байдена и администрацией Трампа.

Отвечая на обвинения в причастности к массовым казням инакомыслящих в Иране, Раиси заявил, что речь шла о правосудии над террористами и убийцами.

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Журналистка Лесли Шталь, выросшая в еврейской семье, задала Раиси вопрос: "Верите ли вы, что Холокост был? Что шесть миллионов евреев были уничтожены?" Ответ был таким: "Исторические события должны исследовать ученые и историки. Есть некоторые признаки того, что это произошло. Если это так, они должны это изучать и исследовать".

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Отметив, что, по всей видимости, это означает, что Раиси не уверен в существовании Холокоста, Шталь задала следующий вопрос: "А как насчет права Израиля на существование?" Последовал такой ответ: "Видите ли, народ Палестины – это реальность. Есть право народа Палестины, который был вынужден покинуть свои дома и родину. Американцы поддерживают там этот фальшивый режим, чтобы он там укоренился и утвердился".

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Когда Шталь попросила Раиси прокомментировать урегулирование многими арабскими странами отношений с Израилем за последние годы, он заявил: "Если государство пожимает руку сионистскому режиму, то оно также является соучастником его преступлений. И они наносят удар в спину самой идее Палестины".

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Отвечая на вопросы американской журналистки, Раиси сказал, что иранцы не простят американцам убийство генерала Касема Сулеймани. Однако при этом он заверил, что ответные убийства не планируются. "Такие действия совершают американцы и сионистский режим, мы не собираемся действовать так же", – заявил президент Ирана.

Лесли Шталь отмечает, что оператору CBS News не позволили снять сцену прощания после завершения интервью, а мобильный телефон второго оператора был конфискован службой безопасности Раиси и его вернули только через несколько часов.