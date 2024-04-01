СМИ: в Дамаске вместе с командующим силами "Кудс" в Сирии и Ливане ликвидирован его заместитель

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил имя еще одного ликвидированного офицера сил "Кудс" в Дамаске. Это "бригадный генерал" Мухаммад-Хаджи Рахими, заместитель командира сил "Кудс" в Сирии и Ливане.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" передал, что целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Дамаске был командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Риза Захади, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР.

В результате атаки, приписываемой ВВС ЦАХАЛа, на здание рядом с консульством Ирана в Дамаске, погибли шестеро иранцев, в том числе несколько дипломатов. При этом по данным иранских СМИ, посол Ирана в Сирии не пострадал.

Информационное агентство SANA опубликовало заявление посла Ирана в Дамаске Хусейна Акбари, в котором говорится, что атака на посольство свидетельствует о том, что Израиль не признает никаких международных законов и норм, и готов на все ради достижения своих целей.

После 17:00 в сирийских СМИ появились сообщения о взрывах в Дамаске. Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что израильские ВВС нанесли удар по зданию возле иранского консульства в Дамаске, которое в настоящее время выполняет функции посольства.

Сирийские военные источники сообщили, что израильские самолеты осуществили атаку, находясь над Голанскими высотами. Была активирована система ПВО, часть ракет удалось перехватить. В результате нанесенного удара здание полностью разрушено, находившиеся в нем люди либо погибли, либо ранены.