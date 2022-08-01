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    Ближний Восток

    В Дженине задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии

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    В Дженине задержан один из лидеров
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Вечером 1 августа в Дженине был задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 62-летний Басам аль-Саади.

    Пресс-службы Армии и МАГАВ передали, что в операции, проводившейся в Дженине, участвовали "псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы подразделения специального назначения бригады "Нахаль", а также Общая службы безопасности (ШАБАК), предоставившая информацию о разыскиваемых террористах.

    В сообщении пресс-служб говорится, что операция сопровождалась перестрелкой с боевиками. "Израильские военнослужащие были обстреляны боевиками после входа в Дженин. Военнослужащие ответили огнем в сторону вооруженных террористов, зафиксировав несколько попаданий в цель", – говорится в сообщении пресс-служб.

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    ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о задержании двоих подозреваемых в террористической деятельности, которые переданы для дальнейшего расследования службам безопасности. В ходе операции были также изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним.

    Среди израильтян пострадавших нет.

    В палестинских СМИ, связанных с "Исламским джихадом", ранее появились сообщения, что боевики этой организации вступили в перестрелку с израильскими военнослужащими в Дженине. В ходе столкновений был тяжело ранен один из членов организации. Он был доставлен в одну из палестинских больниц, где была констатирована его смерть.

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    Смерть жителя ПА от огнестрельного ранения подтверждена министерством здравоохранения автономии.

    Басам аль-Саади в прошлом несколько раз задерживался силами безопасности Израиля. В общей сложности он провел в израильских тюрьмах около 15 лет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 1 Августа 2022
    Палестинские источники сообщают об операции ЦАХАЛа в Дженине и гибели местного жителя
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