Источники: иранцы строят стратегическую базу на севере Сирии и установили на ней несколько батарей ПВО

Источники, связанные с сирийской оппозицией, сообщают, что иранцы в настоящее время переоснащает военную базу "Таанах", расположенную между Алеппо и Аль-Бабом (на северо-западе Сирии).

Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, судя по спутниковым снимкам, для защиты этой базы на ее территории размещены несколько батарей С-200.

Судя по имеющейся информации, иранцы рассчитывают сделать "Таанах" своей стратегической базой, причем на этой базе не будет сирийских военных.

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Отметим, что примерно в 60 км юго-восточней базы "Таанах" есть авиабаза "Джирах", на которой недавно была развернута российская боевая авиация.