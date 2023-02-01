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    Ближний Восток

    Источники: иранцы строят стратегическую базу на севере Сирии и установили на ней несколько батарей ПВО

    время публикации: | последнее обновление:
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    С-200 на военном параде в Тегеране
    AP Photo/Ebrahim Noroozi

    Источники, связанные с сирийской оппозицией, сообщают, что иранцы в настоящее время переоснащает военную базу "Таанах", расположенную между Алеппо и Аль-Бабом (на северо-западе Сирии).

    Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, судя по спутниковым снимкам, для защиты этой базы на ее территории размещены несколько батарей С-200.

    Судя по имеющейся информации, иранцы рассчитывают сделать "Таанах" своей стратегической базой, причем на этой базе не будет сирийских военных.

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    Отметим, что примерно в 60 км юго-восточней базы "Таанах" есть авиабаза "Джирах", на которой недавно была развернута российская боевая авиация.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Января 2023
    На аэродроме "Джирах" на севере Сирии развернута российская боевая авиация
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