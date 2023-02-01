Источники: иранцы строят стратегическую базу на севере Сирии и установили на ней несколько батарей ПВО
время публикации: | последнее обновление:
Источники, связанные с сирийской оппозицией, сообщают, что иранцы в настоящее время переоснащает военную базу "Таанах", расположенную между Алеппо и Аль-Бабом (на северо-западе Сирии).
Как отмечает телеграм-канал Abu Ali Express, судя по спутниковым снимкам, для защиты этой базы на ее территории размещены несколько батарей С-200.
Судя по имеющейся информации, иранцы рассчитывают сделать "Таанах" своей стратегической базой, причем на этой базе не будет сирийских военных.
adv_11 incontent_1
adv_12 m_ar_1
Отметим, что примерно в 60 км юго-восточней базы "Таанах" есть авиабаза "Джирах", на которой недавно была развернута российская боевая авиация.
adv_13 article_fenix_desk
adv_14 article_fenix_mobile
adv_15 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Января 2023
На аэродроме "Джирах" на севере Сирии развернута российская боевая авиация
На аэродроме "Джирах" на севере Сирии развернута российская боевая авиация
adv_16 ar_middle_wwh
adv_17 ar_middle_yandex
adv_18 ar_middle_mobile_yandex