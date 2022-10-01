Президенту Ливана передано предложение США по урегулированию с Израилем
1 октября президент Ливана Мишель Аун получил от американского посредника Амоса Хохштейна письменное предложение по урегулированию спора с Израилем о морской границе и добыче природного газа.
Предложение было передано Ауну послом США в Ливане Дороти Ши.
Напомним, Израиль и Ливан провели несколько раундов непрямых переговоров, которые идут под эгидой ООН и при американском посредничестве. Предполагается, что компромиссное предложение передаст эксплуатацию спорных месторождений газа иностранному консорциуму с последующим дележом прибыли.
При этом Израиль сможет сохранить месторождение "Кариш", на часть которого пытался претендовать Ливан, и которому угрожала шиитская группировка "Хизбалла".
Отметим, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла 1 октября выступил с заявлением о важности достижения соглашения политическим путем.
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