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    Ближний Восток

    Президенту Ливана передано предложение США по урегулированию с Израилем

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    Президенту Ливана передано предложение США по урегулированию с Израилем
    Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP

    1 октября президент Ливана Мишель Аун получил от американского посредника Амоса Хохштейна письменное предложение по урегулированию спора с Израилем о морской границе и добыче природного газа.

    Предложение было передано Ауну послом США в Ливане Дороти Ши.

    Напомним, Израиль и Ливан провели несколько раундов непрямых переговоров, которые идут под эгидой ООН и при американском посредничестве. Предполагается, что компромиссное предложение передаст эксплуатацию спорных месторождений газа иностранному консорциуму с последующим дележом прибыли.

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    При этом Израиль сможет сохранить месторождение "Кариш", на часть которого пытался претендовать Ливан, и которому угрожала шиитская группировка "Хизбалла".

    Отметим, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла 1 октября выступил с заявлением о важности достижения соглашения политическим путем.

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