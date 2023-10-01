В Египте археологами найдены кувшины с 5000-летним вином

В ходе раскопок в провинции Сохаг в центральной части Египта археологами были обнаружены сотни кувшинов с остатками 5000-летнего вина, сообщает египетское министерство туризма и древностей.

Издание "Аль-Ахрам" пишет, что находка была сделана международной археологической миссией специалистов из Египта, Германии и Австрии, которые вели раскопки около гробницы царицы Мерет-Нейт (Мернейт) из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе.

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Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мустафа Уазири рассказывает, что археологи обнаружили погребальные предметы, рядом с которыми были установлены сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки.

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По надписям в гробнице было установлено, что Мерет-Нейт была не только царицей, но также управляла рядом учреждений, в том числе казначейством. По мнению директора Немецкого археологического института Дитриха Рауэ, Мерет-Нейт была самой влиятельной женщиной своей эпохи и, возможно, первой царицей в Древнем Египте. При этом Рауэ отметил, что истинная личность Мерет-Нейт остается загадкой.

Рядом с могилой царицы найдены более 40 могил придворных и слуг.