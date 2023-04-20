Давка в столице Йемена во время раздачи финансовой помощи: не менее 85 погибших

Поздно вечером 19 апреля в Сане (столица Йемена) во время раздачи финансовой помощи в давке погибли не менее 85 человек, свыше 320 получили травмы, 13 из них в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения хуситов.

Трагедия произошла на территории школы Маин в районе Баб-эль-Яман, на востоке Саны, передает "Аль-Джазира". Отмечается, что раздача помощи накануне праздника Ид аль-Фитр была организована группой предпринимателей.

Представитель шиитской группировки "Ансар Алла", контролирующей Сану, заявил, что двое организаторов раздачи помощи задержаны, проводится расследование.

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По словам свидетелей, давка началась после короткого замыкания.

Агентство AFP передает, что благотворители раздавали по 5000 йеменских риалов на человека – примерно по $20.