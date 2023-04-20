Давка в столице Йемена во время раздачи финансовой помощи: не менее 85 погибших
Поздно вечером 19 апреля в Сане (столица Йемена) во время раздачи финансовой помощи в давке погибли не менее 85 человек, свыше 320 получили травмы, 13 из них в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения хуситов.
Трагедия произошла на территории школы Маин в районе Баб-эль-Яман, на востоке Саны, передает "Аль-Джазира". Отмечается, что раздача помощи накануне праздника Ид аль-Фитр была организована группой предпринимателей.
Представитель шиитской группировки "Ансар Алла", контролирующей Сану, заявил, что двое организаторов раздачи помощи задержаны, проводится расследование.
По словам свидетелей, давка началась после короткого замыкания.
Агентство AFP передает, что благотворители раздавали по 5000 йеменских риалов на человека – примерно по $20.