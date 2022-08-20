Иран снял требование отмены санкций против КСИР как условия для "ядерного соглашения"
Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления "ядерного соглашения", передает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
На данном этапе Тегеран не требует, что бы США исключили КСИР из списка террористических организаций. Кроме того, иранская сторона готова не добиваться немедленной отмены санкций против ряда компаний, связанных с КСИР.
CNN напоминает, что против исключение КСИР из списка иностранных террористических организаций категорически возражал президент США Джо Байден.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный Европейским союзом проект соглашения о восстановлении "ядерного соглашения".
19 августа катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на информированные источники передавал, что проект новой "ядерной сделки" с Ираном, предложенный странами Европы, предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа. При этом Тегеран сразу должен начать процесс постепенного отказа от осуществления национальной ядерной программы. Как это будет контролироваться, пока неясно.
Европейский проект "ядерной сделки" предусматривает четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. Согласно этому проекту, в течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран сможет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки. Кроме того, в рамках достигнутого соглашения Южная Корее должна вернуть Ирану семь миллиардов долларов за поставленную ранее иранскую нефть.
"Аль-Джазира" передает, что европейский проект предусматривают штраф для США в случае повторного выхода из сделки. CNN отмечает, что Тегеран рассчитывает добиться включения этого пункта в итоговый текст "ядерного договора".
"Аль-Джазира": новая "ядерная сделка" предусматривает на первом этапе снятие санкций с 17 иранских банков