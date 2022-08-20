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    Ближний Восток

    Иран снял требование отмены санкций против КСИР как условия для "ядерного соглашения"

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    Иран снял требование отмены санкций против КСИР как условия для
    AP Photo/Ebrahim Noroozi

    Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления "ядерного соглашения", передает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

    На данном этапе Тегеран не требует, что бы США исключили КСИР из списка террористических организаций. Кроме того, иранская сторона готова не добиваться немедленной отмены санкций против ряда компаний, связанных с КСИР.

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    CNN напоминает, что против исключение КСИР из списка иностранных террористических организаций категорически возражал президент США Джо Байден.

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    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный Европейским союзом проект соглашения о восстановлении "ядерного соглашения".

    19 августа катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на информированные источники передавал, что проект новой "ядерной сделки" с Ираном, предложенный странами Европы, предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа. При этом Тегеран сразу должен начать процесс постепенного отказа от осуществления национальной ядерной программы. Как это будет контролироваться, пока неясно.

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    Европейский проект "ядерной сделки" предусматривает четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. Согласно этому проекту, в течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран сможет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки. Кроме того, в рамках достигнутого соглашения Южная Корее должна вернуть Ирану семь миллиардов долларов за поставленную ранее иранскую нефть.

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    "Аль-Джазира" передает, что европейский проект предусматривают штраф для США в случае повторного выхода из сделки. CNN отмечает, что Тегеран рассчитывает добиться включения этого пункта в итоговый текст "ядерного договора".

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Августа 2022
    "Аль-Джазира": новая "ядерная сделка" предусматривает на первом этапе снятие санкций с 17 иранских банков
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