Асад разрешил палестинским арабам безвизовый въезд в Сирию

Президент Сирии Башар Асад принял решение освободить палестинских арабов от необходимости в получении въездной визы (и от платы за нее) для въезда в Сирию.

Въездные визы в Сирию для жителей арабских стран были введены в 2022 году.

Лидер палестинского представительства в правящей партии БААС Амман аль-Хатиб приветствовал решение Асада, заявив, что оно отражает историческую позицию Сирии в ее отношениях с палестинскими беженцами с 1948 года.

Стоит отметить, что в отличие от Ливана и других арабских стран, Сирия дала палестинцам равные права с гражданами страны, включая право работать в государственном и частном секторах, а также право на владение недвижимостью. Аль-Хатиб призвал арабские страны следовать аналогичному подходу.