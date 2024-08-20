Асад разрешил палестинским арабам безвизовый въезд в Сирию
время публикации: 20 августа 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 11:43
Президент Сирии Башар Асад принял решение освободить палестинских арабов от необходимости в получении въездной визы (и от платы за нее) для въезда в Сирию.
Въездные визы в Сирию для жителей арабских стран были введены в 2022 году.
Лидер палестинского представительства в правящей партии БААС Амман аль-Хатиб приветствовал решение Асада, заявив, что оно отражает историческую позицию Сирии в ее отношениях с палестинскими беженцами с 1948 года.
Стоит отметить, что в отличие от Ливана и других арабских стран, Сирия дала палестинцам равные права с гражданами страны, включая право работать в государственном и частном секторах, а также право на владение недвижимостью. Аль-Хатиб призвал арабские страны следовать аналогичному подходу.