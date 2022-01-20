Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 января 2022 г., 11:58

Иордания начнет поставки электричества в Ливан

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Иордания начнет поставки электричества в Ливан

Министр энергетики Иордании Салах Харабше сообщил, что на следующей неделе будет подписано соглашение о поставке в Ливан иорданского электричества – транзитом через территорию Сирии.

Принципиальная договоренность об этом была достигнута еще в октябре 2021 года, при одобрении США. Администрация Байдена сообщила, что не станет подвергать поставки санкциям – несмотря на транзит через сирийскую территорию.

Перебои с электричеством стали одним из наиболее ощутимых последствий охватившего Ливан экономического кризиса. Цены на топливо в Ливане привязаны к доллару, из-за дороговизны энергоносителей ток подается в дома всего на несколько часов в день.


Отметим, что несколько дней назад в израильских СМИ появилась информация, что в Ливан будет поступать израильский газ – при посредничестве США. Однако ливанские власти опровергли эти сообщения.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:58 Иордания начнет поставки электричества в Ливан
11:03 Россия, Китай и Иран начинают совместные морские учения
10:27 Раиси предложил Путину объединиться против американцев
14:47 СМИ: израильская делегация прибыла в Хартум
13:34 Министр ПА обвинил ХАМАС в затоплении Газы
12:39 Иранский президент прибыл в Россию
10:55 В Газе отмечают 12-ю годовщину ликвидации "Мосадом" в Дубае Махмуда аль-Мабхуха
09:51 Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры
06:55 На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается
20:33 Эрдоган сообщил о возможном визите президента Израиля в Турцию
Загрузка...