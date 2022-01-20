Иордания начнет поставки электричества в Ливан

Министр энергетики Иордании Салах Харабше сообщил, что на следующей неделе будет подписано соглашение о поставке в Ливан иорданского электричества – транзитом через территорию Сирии.

Принципиальная договоренность об этом была достигнута еще в октябре 2021 года, при одобрении США. Администрация Байдена сообщила, что не станет подвергать поставки санкциям – несмотря на транзит через сирийскую территорию.

Перебои с электричеством стали одним из наиболее ощутимых последствий охватившего Ливан экономического кризиса. Цены на топливо в Ливане привязаны к доллару, из-за дороговизны энергоносителей ток подается в дома всего на несколько часов в день.

Отметим, что несколько дней назад в израильских СМИ появилась информация, что в Ливан будет поступать израильский газ – при посредничестве США. Однако ливанские власти опровергли эти сообщения.