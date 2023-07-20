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    Ближний Восток

    Месть за разрешение сжечь Коран: в Багдаде разгромлено и подожжено посольство Швеции

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    Месть за разрешение сжечь Коран: в Багдаде разгромлено и подожжено посольство Швеции
    AP Photo/Ali Jabar     Месть за разрешение сжечь Коран: в Багдаде разгромлено и подожжено посольство Швеции
    AP Photo/Ali Jabar     Месть за разрешение сжечь Коран: в Багдаде разгромлено и подожжено посольство Швеции
    AP Photo/Ali Jabar

    В ночь на четверг, 20 июля, сотни иракских шиитов ворвались в посольство Швеции в Багдаде, разгромили и подожгли здание, передает агентство Reuters.

    Нападение было совершено сторонниками Муктады ас-Садра после того, как шведские власти разрешили провести возле посольства Ирака в Швеции акцию с сожжением Корана.

    Агентство France-Presse сообщает, что полиция пыталась остановить атаковавших посольство, применяя водометы и электрошокеры.

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    По предварительным данным, никто из сотрудников посольства не пострадал – они заблаговременно были эвакуированы в посольство США, расположенное неподалеку.

    Власти Ирака и Швеции осудили нападение на посольство в Багдаде.

    Отметим, что посольство Швеции находится в "зеленой зоне" Багдада, которая считается особо охраняемой территорией. Здесь располагаются дипмиссии многих стран.

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