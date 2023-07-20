Месть за разрешение сжечь Коран: в Багдаде разгромлено и подожжено посольство Швеции

В ночь на четверг, 20 июля, сотни иракских шиитов ворвались в посольство Швеции в Багдаде, разгромили и подожгли здание, передает агентство Reuters.

Нападение было совершено сторонниками Муктады ас-Садра после того, как шведские власти разрешили провести возле посольства Ирака в Швеции акцию с сожжением Корана.

Агентство France-Presse сообщает, что полиция пыталась остановить атаковавших посольство, применяя водометы и электрошокеры.

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По предварительным данным, никто из сотрудников посольства не пострадал – они заблаговременно были эвакуированы в посольство США, расположенное неподалеку.

Власти Ирака и Швеции осудили нападение на посольство в Багдаде.

Отметим, что посольство Швеции находится в "зеленой зоне" Багдада, которая считается особо охраняемой территорией. Здесь располагаются дипмиссии многих стран.