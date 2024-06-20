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Ближний Восток

Жертвы жары в Мекке: во время хаджа умерли более 1000 человек

время публикации: 20 июня 2024 г., 17:08 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 17:08
Жертвы жары в Мекке: во время хаджа умерли более 1000 человек
AP Photo/Rafiq Maqbool

Власти Саудовской Аравии опубликовали уточненные данные, согласно которым более 1000 человек умерли в этом году из-за жары во время Хаджа. Среди них множество прибывших в Мекку без визы паломника и лишенных доступа к туристической инфраструктуре.

Как сообщал ранее агентству AFP арабский дипломат, только среди египетских паломников умерли 600 человек. Министерство по делам религии Индонезии сообщило, что 183 гражданина страны умерли во время хаджа. От жары скончались 68 граждан Индии. Были жертвы и среди паломников из Алжира, Пакистана, России и других стран.

17 июня температура в Мекке достигла 51,8 градуса Цельсия. Саудовские метеорологи отмечают, что средняя температура в королевстве каждое десятилетие растет на 0,4 градуса.

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