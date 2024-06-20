WP: Иран готовится утроить производство обогащенного урана

Американская газета The Washington Post пишет, со ссылкой на информированные источники, что Иран увеличивает производственные мощности комбината по обогащению урана в Фордо. Предприятие находится в толще скалы, что защищает его от воздушных ударов.

Планируется установить 1400 новых центрифуг, что позволит производить в три-четыре раза больше обогащенного урана, чем сейчас. Если режим аятолл примет решение о создании ядерного оружия, это решение может быть реализовано в короткий срок.

Издание сообщает, что получило доступ к секретным документам, касающихся иранской ядерной программы. Однако о расширении комбината в Фордо, как и предприятия в Натанзе, говорят и инспекторы Международного агентства ООН по ядерной энергии.