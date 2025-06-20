КСИР арестовал 16 иранцев по подозрению в поддержке Израиля
время публикации: 20 июня 2025 г., 03:40 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 03:45
Иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) объявил о задержании 16 человек в провинции Лурестан по подозрению в поддержке Израиля, сообщает агентство Tasnim.
В сообщении сказано, что арестованные граждане "сеяли панику в интернете и пытались ослабить солидарность иранского общества".
Ранее министерство связи Ирана подтвердило, что было принято решение ввести временные ограничения на доступ пользователей к сети интернет, передает ТАСС.