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Ближний Восток

КСИР арестовал 16 иранцев по подозрению в поддержке Израиля

Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 03:40 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 03:45
КСИР арестовал 16 иранцев по подозрению в поддержке Израиля
AP Photo/Vahid Salemi

Иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) объявил о задержании 16 человек в провинции Лурестан по подозрению в поддержке Израиля, сообщает агентство Tasnim.

В сообщении сказано, что арестованные граждане "сеяли панику в интернете и пытались ослабить солидарность иранского общества".

Ранее министерство связи Ирана подтвердило, что было принято решение ввести временные ограничения на доступ пользователей к сети интернет, передает ТАСС.

Ближний Восток
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