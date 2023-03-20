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    Ближний Восток

    Иордания назвала выступление Смотрича в Париже провокацией и обвинила в нарушении мирного соглашения

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    Иордания назвала выступление Смотрича в Париже провокацией и обвинила в нарушении мирного соглашения
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министерство иностранных дел Иордании выступило с резким заявлением по поводу выступления министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича на конференции в Париже, где он представил карту Израиля, включающую в себя территорию Иордании.

    В заявлении МИДа выступление Смотрича названо "провокацией", нарушающей международные нормы и положения мирного соглашения, подписанного между Израилем и Хашимитским королевством.

    Представитель МИДа Иордании Санан Маджали заявил, что МИД также осуждает "расистские заявления экстремистски настроенного израильского министра о палестинских братьях и об их праве на существование".

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    Амман призвал международное сообщество осудить любые провокации и заявления, нарушающие гуманитарные принципы и нормы международного права.

    Возмущение Аммана вызвало выступление Смотрича на мероприятии движения "Всемирный Ликуд" в Париже, на котором он заявил, что палестинского народа не существует.

    "Термин "палестинцы" не имеет смысла, поскольку не существует палестинского народа", – заявил министр финансов.

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    "Палестинский народ – это фикция, изобретенная только для того, чтобы бороться с сионистским движением. Это правда, и эту правду должны услышать и в Белом доме, и в Президентском дворце в Париже", – сказал Смотрич.

    "Вы знаете, кто является палестинцем? Я палестинец. Моя бабушка, родившаяся более ста лет назад в Метуле в семье первопроходцев, палестинка. Подлинным палестинцем является мой дедушка, семья которого прожила 13 поколений в Иерусалиме. Те палестинцы, о которых говорят сегодня, были изобретены менее ста лет назад", – добавил глава "Ционут Датит".

    Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ назвал слова Смотрича "неопровержимым доказательством крайне расистского характера сионистской идеологии, доминирующего в нынешнем израильском правительстве".

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    Премьер-министр ПА о заявлении Смотрича: "палестинцы" жили на этой земле "еще на заре человечества"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 Марта 2023
    Смотрич на мероприятии в Париже: "Палестинского народа не существует"
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