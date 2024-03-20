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Ближний Восток

Reuters: США не возобновят финансирование UNRWA раньше марта 2025 года

время публикации: 20 марта 2024 г., 07:27 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 07:27
Reuters: США не возобновят финансирование UNRWA раньше марта 2025 года
AP Photo/Adel Hana

Лидеры Конгресса США и администрация президента договорились, что замораживание финансирования агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) будет продлено по меньшей мере на год.

По данным агентства Reuters, данный шаг стал частью сделки по продвижению пакета военной помощи Израилю, Украине и Тайваню, утвержденного Сенатом, но блокируемого Палатой представителей.

Согласно источникам Reuters, вместо UNRWA США будут финансировать другие проекты гуманитарной помощи сектору Газы.

Напомним, что США являются крупнейшим донором UNRWA, предоставляя агентству 300-400 миллионов долларов в год. В начале 2024 года финансирование было заморожено после того, как Израиль опубликовал информацию об участии сотрудников агентства в резне, устроенной ХАМАСом 7 октября на юге Израиля, и о членстве значительной части сотрудников в ХАМАСе и "Исламском джихаде".

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