Ynet: "Хизбалла" привозит гражданским авиарейсами из Ирана компоненты вооружений

Иран использует гражданские авиарейсы в Дамаск и Бейрут для поставок "Хизбалле" компонентов современных вооружений, сообщает израильский сайт Ynet.

В публикации Элиора Леви со ссылкой на источники в израильской разведке говорится, что этот канал контрабанды оружия используется активистом "Хизбаллы" по имени Сид Рада Сафи ад-Дин, мужем дочери Касема Сулеймани (бывшего командующего иранским спецподразделением "Кудс", уничтоженного несколько лет назад американцами). Зачастую компоненты вооружений провозятся в ручной клади, иногда отправляется багажом из Тегерана в европейскую страну, а оттуда в Дамаск или Бейрут.

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Речь идет о предметах, которые при досмотре трудно определить как компоненты вооружений.

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Сид Рада Сафи ад-Дин является сыном председателя исполнительного совета "Хизбаллы" Сида Хашэма Сафи ад-Дина. Несколько раз в месяц он летает из Ливана в Иран к своей жене, используя пребывание в Исламской республике для получения и дальнейшей перевозки компонентов вооружений, утверждается в публикации.

Отметим, что о возможности использования гражданских авиарейсов "Хизбаллой" для транспортировки в Сирию и Ливан компонентов оружия сообщалось и раньше. Но впервые названо имя конкретного перевозчика.