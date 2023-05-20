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    Ближний Восток

    На Аравийском полуострове найдены 8000-летние чертежи "воздушных змеев пустыни"

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    На Аравийском полуострове найдены 8000-летние чертежи
    CC BY 4.0 / Crassard et al     На Аравийском полуострове найдены 8000-летние чертежи
    CC BY 4.0 / Crassard et al     На Аравийском полуострове найдены 8000-летние чертежи
    CC BY 4.0 / Crassard et al

    Древнейшие масштабные чертежи, выгравированные на монолитах, возраст которых составляет от 7000 до 8000 лет, найдены на Аравийском полуострове, пишет журнал PLOS ONE.

    На этих чертежах изображены "воздушные змеи пустыни" – огромные конструкции из каменных стен, которые предположительно строили в качестве загонов для ловли животных.

    Данные конструкции, длина стен которых может достигать 5 км, впервые были замечены около 100 лет назад, когда начинались работы по аэрофотосъемке. "Воздушные змеи пустыни" можно разглядеть целиком только с воздуха. И по-настоящему они были изучены только благодаря съемкам со спутников.

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    В публикации PLOS ONE описаны два чертежа, на которых, по мнению ученых, изображены "воздушные змеи пустыни". К такому выводу они пришли благодаря математическому сравнению с задокументированными конструкциями.

    Один чертеж найден на монолите в Джибаль аль-Хашабии (Иордания) – на нем показан загон для животных, который расположен в 2,3 км от него. Второй чертеж найден в районе Уади аз-Зиллият (Саудовская Аравия) – на нем изображена схема ловушки, находящейся в 16,3 км.

    Предназначение этих чертежей является предметом научной дискуссии. По одной из гипотез, их использовали при сооружении "воздушного змея пустыни". По другой версии, такой схематичный чертеж помогал людям планировать охоту.

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    Остается непонятным, каким образом люди, которые не могли подняться в воздух, чтобы увидеть масштабную конструкцию целиком, с такой точностью воссоздавали ее очертания, или как им удавалось построить "воздушный змей пустыни" на основании такого чертежа.

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