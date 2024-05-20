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Ближний Восток

Ливанские СМИ сообщают о ликвидации двух "мотоциклистов" ударом с израильского БПЛА

время публикации: 20 мая 2024 г., 20:49 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 20:55
Ливанские СМИ сообщают о ликвидации двух "мотоциклистов" ударом с израильского БПЛА
Ливанские соцсети

Ливанские СМИ сообщают об ударе ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Цура, целью которой был мотоциклист и находившийся с ним пассажир.

Согласно этим сообщениям, в сторону транспортного средства была запущена ракета с беспилотного летательного аппарата. Оба мужчины погибли.

До этой атаки "Хизбалла" сообщала, что в течение дня 20 мая в результате действий израильской армии погибли пять боевиков группировки.

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