Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 августа 2021 г., 19:07

Беспорядки на границе с Газой; один из участников "акции" убит

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Беспорядки на границе с Газой; один из участников "акции" убит

В субботу, 21 августа, во второй половине дня, на границе с сектором Газы, недалеко от КПП "Карни", палестинские группировки организовали "акцию", посвященную 52-й годовщине пожара в мечети Аль-Акса. Акция быстро превратилась в традицонные беспорядки.

Это – первый подобный инцидент за последнее время. Напомним, еженедельные "марши возвращения", проходившие на границе Газы по инициативе ХАМАСа, были прекращены в марте этого года из-за эпидемии коронавируса.

Участники беспорядков бросали камни в сторону израильских военнослужащих и бутылки с зажигательной смесью – в сторону разделительных сооружений. Несколько арабов перебрались на израильскую территорию и попытались укрепить возле разделительного забора палестинский флаг.


Военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены прибегнуть к мерам по разгону демонстраций; зачинщики беспорядков были обстреляны.

По данным палестинских источников, в результате беспорядков пострадали 24 человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из них позднее умер.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:07 Беспорядки на границе с Газой; один из участников "акции" убит
14:59 SOHR: в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям к северу от Дамаска убиты четверо боевиков "Хизбаллы"
09:26 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 августа
08:58 Ливан подал жалобу в ООН в связи с действиями израильских ВВС
05:48 SOHR: ВВС Израиля атаковали оружейные склады "Хизбаллы" около Дамаска
23:33 СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Дамаска
21:24 Достигнута договоренность о возобновлении выплаты "катарских пособий" жителям Газы
10:59 Высокопоставленного иранского чиновника высмеяли за неправильный иврит
10:22 Насралла сообщил, что в Ливан отправляется первый танкер с иранским топливом
17:13 Ашраф Гани получил убежище в ОАЭ
Загрузка...