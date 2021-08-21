Беспорядки на границе с Газой; один из участников "акции" убит

В субботу, 21 августа, во второй половине дня, на границе с сектором Газы, недалеко от КПП "Карни", палестинские группировки организовали "акцию", посвященную 52-й годовщине пожара в мечети Аль-Акса. Акция быстро превратилась в традицонные беспорядки.

Это – первый подобный инцидент за последнее время. Напомним, еженедельные "марши возвращения", проходившие на границе Газы по инициативе ХАМАСа, были прекращены в марте этого года из-за эпидемии коронавируса.

Участники беспорядков бросали камни в сторону израильских военнослужащих и бутылки с зажигательной смесью – в сторону разделительных сооружений. Несколько арабов перебрались на израильскую территорию и попытались укрепить возле разделительного забора палестинский флаг.

Военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены прибегнуть к мерам по разгону демонстраций; зачинщики беспорядков были обстреляны.

По данным палестинских источников, в результате беспорядков пострадали 24 человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из них позднее умер.