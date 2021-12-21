"Израильский апартеид" возглавил хит-парад AI

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в 2021 году самым читаемым из подготовленных ей документов стал отчет о преследовании палестинцев израильскими властями. Эти действия AI называет "израильским апартеидом".

Ниже в этом рейтинге находятся казни противников филиппинского режима в ходе войны с наркоторговцами, массовые аресты уйгуров Китае – здесь правозащитники воздерживаются от слова "геноцид", атака талибов на права женщин, кровавый конфликт в эфиопском Тиграйе.

"С различной степенью интенсивности власти лишают собственности, ограничивают и разделяют палестинцев. Эти преследования настолько жестоки, что их следует квалифицировать как апартеид и преступления против человечности", - утверждает доклад.

Нашли правозащитники, что рекомендовать и палестинскому руководству. AI призвала Палестинскую администрацию прервать сотрудничество с Израилем и разработать стратегию реализации всех прав палестинцев.