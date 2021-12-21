Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 декабря 2021 г., 14:58

"Израильский апартеид" возглавил хит-парад AI

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Израильский апартеид" возглавил хит-парад AI

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в 2021 году самым читаемым из подготовленных ей документов стал отчет о преследовании палестинцев израильскими властями. Эти действия AI называет "израильским апартеидом".

Ниже в этом рейтинге находятся казни противников филиппинского режима в ходе войны с наркоторговцами, массовые аресты уйгуров Китае – здесь правозащитники воздерживаются от слова "геноцид", атака талибов на права женщин, кровавый конфликт в эфиопском Тиграйе.

"С различной степенью интенсивности власти лишают собственности, ограничивают и разделяют палестинцев. Эти преследования настолько жестоки, что их следует квалифицировать как апартеид и преступления против человечности", - утверждает доклад.


Нашли правозащитники, что рекомендовать и палестинскому руководству. AI призвала Палестинскую администрацию прервать сотрудничество с Израилем и разработать стратегию реализации всех прав палестинцев.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 августа 2021
HRW объявила военным преступлением уничтожение ЦАХАЛом высоток в Газе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:04 СМИ: Израиль угрожает ликвидировать второго человека в ХАМАСе Салаха аль-Арури
11:11 Иран обвинил Саудовскую Аравию в смерти посла в Йемене
09:32 Washington Post: спецслужбы ОАЭ использовали израильскую программу для слежки за невестой Хашогги
14:58 "Израильский апартеид" возглавил хит-парад AI
14:40 Поломка танкера с маслом остановила движение по Босфору
14:02 "Наместник" Ирана в Йемене умер от COVID-19
11:41 Суннитская коалиция вывела из строя аэропорт Саны
11:07 "Аналогов нет": российское ТВ рассказало о применении в Сирии близнецов израильских БПЛА
09:24 Израиль впервые признал причастность к ликвидации Сулеймани
13:10 Лидер "братьев-мусульман" приговорен в Египте к пожизненному заключению за связь с ХАМАСом
Загрузка...